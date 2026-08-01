مستشفى شرم الشيخ الدولي يجري ثاني عملية زراعة قوقعة في جنوب سيناء

نجح الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، في إجراء عملية زراعة قوقعة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، يعاني من ضعف سمع حسي شديد، في ثاني عملية ناجحة من نوعها تُجرى داخل محافظة جنوب سيناء، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن العملية تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته المستشفى بإجراء أول عملية زراعة قوقعة بالمحافظة.

وأكد قدرة المستشفى على تقديم تدخلات طبية تخصصية دقيقة كانت تستلزم، في السابق، انتقال المرضى إلى محافظات أخرى.

وأوضح أن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات كان يعاني من ضعف سمع حسي شديد، وخضع لعملية زراعة القوقعة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بقيادة استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة فريق طبي متخصص، إلى جانب فريق التمريض الذي تولى تقديم الرعاية والمتابعة خلال مختلف مراحل التدخل الجراحي.

وأكد أن نجاح العملية للمرة الثانية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي يعكس استمرار تطوير خدمات زراعة القوقعة وجراحات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، وتعزيز توافر التخصصات الدقيقة داخل منشآت الهيئة بجنوب سيناء، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة، وتقليل حاجة المرضى إلى السفر خارج المحافظة لتلقي هذا النوع من الرعاية.