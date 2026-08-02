دحلان: كوشنر يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة

تراجع رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي الفلسطيني محمد دحلان، عن تصريحات سابقة كان قد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، أبلغه بنجاحه في إقناع إسرائيل بوقف ضرباتها على قطاع غزة اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي منشور مُحدث، أقر دحلان ضمنيا بأن إسرائيل لم تقدم بعد أي التزام بوقف ضرباتها كجزء من اتفاق لنزع سلاح حركة حماس، وأن المحادثات لا تزال جارية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال دحلان في المنشور المُحدث على "فيسبوك" إنه عقب موافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على خارطة الطريق ذات الخمس عشرة نقطة، فإن نجاح الاتفاق يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بإنهاء هجماتها اليومية في غزة.

وأضاف: "لقد أبلغنا جاريد كوشنر بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة. ونواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق".

وتابع: "نأمل أن يشهد أهالي غزة بداية مرحلة جديدة تعيد الأمل والثقة في المستقبل. كما ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام التام بالاتفاق، ووقف كافة المظاهر المسلحة وأي أفعال قد توفر لإسرائيل ذريعة لتقويضه، والاستعداد لمرحلة ستكون حافلة بالتحديات. إننا واثقون من قدرة شعبنا على التغلب عليها، وإعادة إعمار غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن المنشور الأصلي -الذي حُذف لاحقا- أثار اهتماما واسعا، نظرا لأن دحلان نادرا ما يدلي بتعليقات علنية حول المحادثات المتعلقة بغزة، ولأن إسرائيل لم تعلن بعد عن قرار بوقف ضرباتها على القطاع.

يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الليل الماضية موجة من الغارات على القطاع، مما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفقا لمسئولين في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي أن حركة حماس وافقت على خطة "مجلس السلام" لنزع السلاح، والتي تنص على الوقف الفوري لمثل هذه الضربات بمجرد تطبيق الخطة.