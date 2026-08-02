ولي العهد السعودي يحث ترامب على عدم تصعيد الحرب مع إيران

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، عن قلقه إزاء احتمال تصعيد الولايات المتحدة للصراع مع إيران، وفقا لشخص مطلع على المحادثة التي دارت بين الزعيمين.

وتأتي هذه المحادثة، التي كانت صحيفة "أكسيوس" أول من أورد نبأ حدوثها، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب ما إذا كان سيوجه ضربات جديدة لإيران.

ووفقا للشخص الذي أحيط علماً بفحوى المكالمة، والذي هو غير مسموح له بالتعليق علنا، فإن الجانب السعودي يشعر بالقلق من أنه في حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران أو نفذت ضربات ضخمة على بنى تحتية رئيسية أخرى، فقد ترد طهران بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في المملكة ودول الخليج الأخرى.

وقال المصدر إن ولي العهد سعى خلال اتصال يوم السبت للحصول على إيضاحات من ترامب بشأن الإجراءات الجديدة المحتملة التي يدرس اتخاذها ضد إيران.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق بشأن مكالمة يوم السبت.