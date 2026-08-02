زعيم حزب الشعب الأوروبي يطالب بمنح فرونتكس صلاحيات أوسع لمواجهة الأزمة في سبتة

في ظل أزمة الهجرة في جيب سبتة الإسباني، دعا زعيم حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى منح وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" صلاحيات أوسع.

وفي تصريحات له في برنامج "آر تي إل أكتويل" الإخباري التلفزيوني، قال السياسي الألماني:" أريد أن نمنح فرونتكس - وكالتنا الأوروبية لحماية الحدود الخارجية، أي جهاز حرس الحدود في أوروبا - صلاحيات حقيقية للتدخل".

وأضاف فيبر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:"إذا كانت الحكومة اليسارية في إسبانيا غير راغبة في تأمين الحدود الخارجية، فيجب أن تُمنح فرونتكس أيضاً سلطة القيادة. وعندها يتوجب على أوروبا التدخل عند هذه الحدود وفرض النظام بنفسها".

وقد أثارت مشاهد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، سباحةً وتسلقاً أيضاً، حالة من القلق الشديد داخل الاتحاد الأوروبي. وتُطرح تفسيرات مختلفة بشأن الكيفية التي وصلت بها الأوضاع إلى هذا الحد.

وقال فيبر:" لا يجب السماح بأن يحدث في أوروبا وضع خارج عن السيطرة كهذا الذي شهدناه في سبتة خلال الساعات الأخيرة. يجب تأمين الحدود".