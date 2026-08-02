وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المتأهبة ودمرت 635 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وساراتوف، وتامبوف، وتولا، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكر حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي صدّت هجوماً على مقاطعة روستوف خلال الليل، وتم تدمير نحو 150 طائرة مسيرة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.