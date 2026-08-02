إسرائيل تدعي اغتيال قياديين اثنين من حماس في قطاع غزة

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ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اغتيال قياديين اثنين من حركة حماس في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش، في بيان، إنه "قتل السبت، في جنوب قطاع غزة، سالم جمال عبد الرحمن أبو لبدة"، واصفا إياه بأنه "قائد خلية نخبة في حركة حماس".

وادعى أن "أبو لبدة اقتحم كيبوتس (مستوطنة) نير عوز خلال أحداث 7 أكتوبر 2023".

وأضاف أنه "قضى في هجوم آخر الجمعة وسط قطاع غزة على محمد عبد الناصر محمد الخطيب، قائد بكتيبة المغازي في حركة حماس".

ووفق ادعاءات الجيش فإن "العنصرين كانا يعملان ضمن الجناح العسكري لحماس، وحاولا تنفيذ مخططات هجومية ضد القوات الإسرائيلية".

وأشار إلى أنهما "قُتلا في غارات جوية".

ولم تعلق حركة "حماس" على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.

ووفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة بغزة فإن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025 أسفرت عن استشهاد 1222 فلسطينيا وإصابة 4053 آخرين، حتى السبت.

وتم التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وواصلتها لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.