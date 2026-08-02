حكومة فنزويلا وجزء من المعارضة يخططان لإطلاق محادثات حول المستقبل السياسي للبلاد

تعتزم حكومة فنزويلا وجزء من المعارضة إطلاق محادثات تدعمها أمريكا حول المستقبل السياسي للبلاد، على الرغم من أن الحركة التي تقودها زعيمة المعارضة المنفية ماريا كورينا ماتشادو لن تشارك.

ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع مباشر الأسبوع المقبل في كاراكس، طبقا لما ذكره ممثل الحكومة، خورخي رودريجيز أمس السبت. ويشمل جدول الأعمال تقديم دعم لضحايا الزلزالين اللذين وقعا في 24 يونيو وتعزيز الديمقراطية والحقوق والضمانات السياسية.

وسيقود رودرجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلة وشقيق القائمة بأعمال الرئيس دلسي رودريجيز، وفد الحكومة. وسيتم تمثيل المعارضة من قبل دينورا فيجيرا، الرئيسة السابقة للجمعية الوطنية، التي تم انتخابها في عام 2015. وبينما تؤيد الولايات المتحدة العملية، إلا أنها ليست طرفا في التفاوض.

وقالت ماتشادو، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 والسياسي المعارض، إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024 نيابة عن حركتها إن معسكرهما السياسي لم يشارك في مفاوضات بشأن الحوار.

وأضافا أن الآلية تم الاتفاق عليها بين أعضاء الجمعية الوطنية عام 2015 والممثلين الحكوميين.

وكانت فيجيرا ورودريجيز قد أعلنا أولا عن جدول الأعمال في منتصف يوليو الماضي. وفي ذلك الوقت، قالت فيجيرا إن الأولويات تشمل تعزيز المؤسسات الديمقراطية والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توسيع حقوق المشاركة السياسية.

وتعد المحادثات أحدث محاولة لتسوية الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في فنزويلا من خلال المفاوضات، بعد فشل العديد من جولات الحوار السابقة.