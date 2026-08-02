اليابان: سنعلن عن عمل مشترك مع واشنطن لوقف تراجع الين

ذكر مسئولان حكوميان يابانيان، أن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، ستعلن غدا الاثنين، أن طوكيو وواشنطن اتخذتا عملا مشتركا في سوق العملات لوقف تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة إنه من المرجح أن تؤكد كاتاياما على إصرار البلدين على مكافحة ما يعتبرانه تراجعا مفرطا في قيمة الين، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

وأجاب مصدر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كاتاياما ستعلن عن "عمل مشترك" بـ"نعم"، مضيفا "لا تزال العملية جارية".

ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية اليابانية على الفور للتعليق اليوم الأحد. ولم يرد مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.