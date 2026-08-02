مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية إيداهو الأمريكية

قال جوش بالمر، المتحدث باسم مدينة "توين فولز" بولاية إيداهو الأمريكية اليوم، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم فيما وصفته الشرطة بأنه "حادث إطلاق نار نشط" في محيط مطعم بالمدينة.

وأضاف المتحدث، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن شخصين على الأقل أصيبا جراء أعمال العنف هذه.

ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية حول هوية الضحايا أو المسلحين، كما لم يتمكن بالمر من تأكيد ما إذا كان مطلق النار من بين القتلى.

وفيما يتعلق بالمصابين، قال بالمر "نتوقع ارتفاع ذلك العدد".

وأشار إلى رفع أمر البقاء في أماكن آمنة (الاحتماء في الموقع) وإعادة فتح الطرق مع استمرار التحقيق في الحادث، ذاكرا أنه يجري نقل الأشخاص بالحافلات إلى مبنى محكمة مقاطعة "توين فولز"، حيث يُطلب منهم الإدلاء بشهاداتهم.