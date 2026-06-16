ميرتس عن ترامب بعد مشاورات مجموعة السبع: وجدته متعاونا للغاية

بعد المشاورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقية زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن رضاه الكبير عن الأجواء التي سادت المحادثات.

وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا خلال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني عن ترامب: "وجدته متعاونا للغاية، ورأيته يُنصت باهتمام بالغ".

وأضاف أن ذلك يمنحه قدرا من التفاؤل بأن الأوروبيين والأمريكيين سيعملون معا الآن بكل السبل الممكنة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان ميرتس، قد صرح في وقت سابق، بأن المحادثات اتسمت بـ"وحدة أوروبية وعبر أطلسية عظيمة".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ترامب وميرتس كانت تردت للغاية في أوائل مايو الماضي؛ بسبب اختلاف الرؤى بين واشنطن وبرلين للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان ميرتس، قال آنذاك خلال نقاش مع طلاب، إن الولايات المتحدة لا تستطيع إنهاء الحرب بسرعة "لأن الإيرانيين أقوى على ما يبدو مما كان يُعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة بشكل فعلي في المفاوضات".

وعقب ذلك، هاجم ترامب، ميرتس شخصيا واتهمه بأنه "لا يدري عما يتحدث"، قبل أن يعلن لاحقًا عن سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا وزيادة الرسوم الجمركية، وهي إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل خاص على ألمانيا.