فرقاطة روسية تطلق تحذيرات قرب المياه الإقليمية البريطانية

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن بحارة على متن فرقاطة روسية أطلقوا طلقات تحذيرية باتجاه يخت مدني اقترب منها في القنال الإنجليزي بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها تحقق في بلاغات عن واقعة في القنال الإنجليزي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال المصدر إن الواقعة شملت فرقاطة (الأميرال جريجوروفيتش) الروسية التي كانت تخضع لمراقبة سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في ذلك الوقت، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف المصدر أن يختا مسجلا في بريطانيا أبلغ عن إطلاق سفينة تابعة للبحرية الروسية طلقات تحذيرية من مسافة تقارب 457 مترا.
وحدثت الواقعة على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت، خارج المياه الإقليمية البريطانية.
واعتلت قوات كوماندوز بريطانية يوم الأحد ناقلة نفط روسية تابعة لما يسمى أسطول الظل الخاضع للعقوبات في القنال الإنجليزي، في أول عملية من نوعها لحرمان روسيا من عائدات النفط التي تمول حربها في أوكرانيا.
وقال المصدر إن واقعة اليوم لا ينظر إليها على أنها مرتبطة بتلك العملية، وإنه يجري التعامل معها باعتبارها واقعة منفصلة.