فرقاطة روسية تطلق تحذيرات قرب المياه الإقليمية البريطانية

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قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن بحارة على متن فرقاطة روسية ​أطلقوا طلقات تحذيرية باتجاه يخت مدني ‌اقترب منها في القنال الإنجليزي بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها تحقق في ​بلاغات عن واقعة في القنال الإنجليزي. ​ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال ⁠المصدر إن الواقعة شملت فرقاطة (الأميرال جريجوروفيتش) الروسية ​التي كانت تخضع لمراقبة سفينة تابعة للبحرية ​الملكية البريطانية في ذلك الوقت، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف المصدر أن يختا مسجلا في بريطانيا أبلغ عن إطلاق سفينة تابعة للبحرية ​الروسية طلقات تحذيرية من مسافة تقارب ​457 مترا.

وحدثت الواقعة على بعد نحو 20 ميلا ‌بحريا ⁠جنوب جزيرة وايت، خارج المياه الإقليمية البريطانية.

واعتلت قوات كوماندوز بريطانية يوم الأحد ناقلة نفط روسية تابعة لما يسمى أسطول الظل الخاضع ​للعقوبات في ​القنال الإنجليزي، ⁠في أول عملية من نوعها لحرمان روسيا من عائدات النفط التي ​تمول حربها في أوكرانيا.

وقال المصدر ​إن ⁠واقعة اليوم لا ينظر إليها على أنها مرتبطة بتلك العملية، وإنه يجري التعامل معها باعتبارها ⁠واقعة ​منفصلة.