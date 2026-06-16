السعودية تشدد على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحقيق السلام

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز)، متطلعة إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المجلس أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وقدر جهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الإطار.

وأضاف وزير الإعلام السعودي بالنيابة، أن المجلس جدّد تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز) كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وتطلع إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.