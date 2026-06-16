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أكدت البرتغال، أنها ستكمل صفقة بيع حصة أقلية في شركة الطيران البرتغالية تي.أيه.بي أير بورتوجال سواء إلى شركة أير فرانس كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية أو لوفتهانزا الألمانية، رغم أن الموافقة النهائية على الصفقة قد تحتاج إلى عام آخر.

وقال ميجول بينتو لويس وزير البنية التحتية البرتغالية، في مقابلة مع إذاعة أنتينا1 اليوم الثلاثاء: "نحن مقتنعون بأن هذا سيحدث.. خبر السلام (بين الولايات المتحدة وإيران) جيد لقطاع الطيران ولإتمام الصفقة".

وتعتزم البرتغال، بيع ما يصل إلى 49.9% من أسهم شركة تي.أيه.بي إلى جانب حصة 5% للعمال.

وقدمت شركتا أير فرانس-كيه.إل.إم ولوفتهانزا عرضين غير ملزمين لشراء الحصة، ومن المتوقع تقديم عرضيهما الملزمين بنهاية يوليو المقبل.

وقال الوزير، إنه سيكون أمام شركة باربابليكا القابضة المملوكة للدولة 20 يوما لإعداد تقييم نهائي، يسمح للحكومة باختيار العرض الفائز في أوائل سبتمبر.

ومع ذلك من غير المتوقع اتمام الصفقة قبل صيف 2027؛ لأنها تحتاج إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بينتو لويس قوله: "تقديرنا أن الوصول إلى هذا القرار النهائي سيحتاج إلى حوالي عام"، مضيفا أن السلطات التنظيمية "قد تفرض تعديلات محددة".

وخلال فترة المراجعة سيكون في مقدور الشركة صاحبة العرض الفائز، بالعمل إلى جانب إدارة أيه.تي.بي.

ولتهدئة المخاوف بشأن مدى نفوذ الشركة المشترية لحصة الأقلية، ستقدم الحكومة ضمانات من خلال اتفاقيات مساهمين، بحسب وزير البنية التحتية.