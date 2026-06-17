 ترامب: أحترم الرئيس السيسي.. ونسعى لتسوية أزمة سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: أحترم الرئيس السيسي.. ونسعى لتسوية أزمة سد النهضة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 2:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 2:10 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن السيسي يحظى باحترام على المستوى العالمي.

وقال خلال لقاء ثنائي مع الرئيس السيسي، على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع، اليوم الأربعاء: «يسرني اللقاء مع صديقي الرئيس المصري، أنا أحترمه وهو يحظى باحترام عالمي».

وأشار إلى أن العلاقات التي تجمعه بالرئيس السيسي «قوية وشخصية»، لافتًا إلى التنسيق المتبادل بينهما في العديد من الملفات، وعلى رأسها سد النهضة.

وذكر أن إثيوبيا «لم تتعامل مع مصر بعدل» فيما يخص مسألة السد، قائلًا إن المباحثات الثنائية تناولت مسائل عدة من بينها: التجارة، وملف نهر النيل.

ونوه أن «السد الذي يبنى في إثيوبيا يتسبب في مشكلات كثيرة لمصر»، مؤكدًا حرصه على تسوية ملف سد النهضة، الذي لم تنجح إدارة سلفه جو بايدن، في التعامل معه بحكمة.

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