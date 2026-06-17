إيران: واشنطن مسئولة عن وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، بحسب بيان على الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيراني على منصة "تلغرام".

وأوضح البيان أن الاتصال تناول التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

وأطلع عراقجي نظيره الروسي على تفاصيل التفاهم.

من جانبه، أعرب لافروف عن ارتياح بلاده لاستكمال التفاهم، بحسب البيان.

كما شدد الوزيران على أهمية التعاون بين دول المنطقة من أجل إرساء السلام والاستقرار، وفقًا للبيان​​​​​​​

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.