أطباء بلا حدود: مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال شمالي اليمن

كشفت منظمة أطباء بلا حدود ، اليوم الأربعاء، عن مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال في محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن.

وأعلنت المنظمة ، في بيان صحفي اليوم ، تزايد عدد الأطفال الواصلين إلى المستشفيات في شمال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفات طبية خطيرة تهدد حياتهم.

وأضافت المنظمة أنه بين يناير ومايو 2026، عالجت أطباء بلا حدود في مستشفى عبس العام بمحافظة حجة 1216 طفلاً يعانون من سوء التغذية، من بينهم 1106 أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وحذرت المنظمة من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة ومبدئية وممولة تمويلاً كافياً، فمن المرجح أن ترتفع الوفيات التي يمكن الوقاية منها والمرتبطة بسوء التغذية وتفشي الأمراض وعدم علاجها ارتفاعاً حاداً.

يأتي ذلك مع استمرار تفاقم الوضع الإنساني في معظم المناطق اليمنية، وسط شكاوى من تراجع حاد في الغذاء والمساعدات.

وأمس الثلاثاء، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من فقدان المزيد من الأرواح في اليمن جراء ارتفاع مستويات الجوع ونقص تمويل العمليات الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وجاء هذا التحذير في إحاطة لمجلس الأمن أعلن فيها فيلتشر أن نسبة الأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ارتفعت خلال شهر واحد فقط من نحو نصف السكان إلى ما يقارب 60 في المئة .

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من جانب آخر.