أبو ريدة يهنئ جوهر نبيل برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

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هنأ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بعد انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «يتقدم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التهاني إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، التابعة لمنظمة اليونسكو».

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن انتخاب جوهر نبيل لهذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الكبيرة، التي تحظى بها الدولة المصرية داخل المؤسسات الدولية.

واختتم البيان: «يتمنى هاني أبو ريدة للوزير دوام التوفيق والنجاح في مهمته الدولية الجديدة، ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، التي ترفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية».