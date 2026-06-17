حماس: توافقات واسعة في القاهرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن لقاءات الحركة مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة تتواصل بحضور نيكولاي ملادينوف وممثلين عن «مجلس السلام»، من أجل وضع مسارات عملية لتنفيذ كل تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن اللقاءات التي عُقدت أمس أسفرت عن توافقات واسعة مع الوسطاء، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه التفاهمات على مناقشات اليوم للوصول إلى استراتيجية عمل متكاملة تضمن تنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح أن المباحثات تركز على استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت أيضًا مسألة إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، ونشر القوات الدولية، بالإضافة إلى التعامل مع ملف السلاح الفلسطيني ضمن «مقاربة منطقية ومعقولة»، تحظى بقبول لدى مختلف الأطراف.

وشدد قاسم، على أن حركة حماس تتعامل بمرونة وإيجابية مع مختلف القضايا، بما يفتح المجال أمام تحقيق هذه التوافقات ودفع الجهود الرامية إلى إنجاح الاتفاق.

وأكد أن مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تبقى المحدد الأساسي في جميع المناقشات، من خلال العمل على وقف الإبادة الجماعية، وإدخال مساعدات إغاثية حقيقية في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والبدء في عملية إعادة إعمار القطاع.