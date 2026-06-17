الرئيس اللبناني: مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن الاتفاق الأمريكي الإيراني

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على أن مسار التفاوض مع إسرائيل «مستقل» عن الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، خلال لقاء مع وفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب، «تأييد لبنان لوقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعد بلاده، ومن ضمنها إيران».

لكنه أكد أن «الدولة اللبنانية تتولى مسئولية التفاوض، وأنها سيدة قرارها»، معقبًا: «ما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا».

ومنذ أبريل الماضي، انخرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين «حزب الله» ودولة الاحتلال.

ويتمسك لبنان، منذ البدء، بالمحادثات المباشرة مع إسرائيل، بجملة مطالب أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب.

ولم يأتِ التفاهم المعلَن بين واشنطن وطهران على ذكر هذه المسألة، وفق البنود المسرَّبة منه، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس، إن إنهاء الحرب لن يكتمل «دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب».

ورغم إعلان واشنطن التوصل لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل منذ 17 أبريل، تبادل الطرفان الاتهامات بخرْقه، وواصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة النطاق طالت أيضًا ضاحية بيروت الجنوبية؛ مَعقل «حزب الله».

وبعد الإعلان عن التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل التي لا تزال تحتل مساحات من الجنوب اللبناني، رغم خروق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر.