إيران توقع مذكرة تفاهم لشراء 20 طائرة هليكوبتر من روسيا

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، بأن طهران وقعت مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء، لشراء 20 طائرة هليكوبتر من روسيا.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند، في تصريحات للوكالة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الأسطول اللوجستي وأسطول الإنقاذ الجوي.

ووصف مذكرة التفاهم بأنها «خطوة فريدة»، متوقعًا تسليم المروحيات إلى الجانب الإيراني قبل عيد النيروز، وهو أول يوم من السنة في التقويم الفارسي.

وأوضح أن «هذه المروحيات مجهزة بتكنولوجيا حديثة، ونظام رؤية ليلية، وهي قادرة على الطيران ليلًا»، قائلًا إنها «مجهزة أيضًا بمعدات مكافحة الحرائق، كما أنها تقدم خدمات صحية وإغاثية».

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أطلع عراقجي، نظيره الروسي على بنود مذكرة التفاهم، مشددًا على مسئولية واشنطن عن التنفيذ السليم لبنودها، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل كامل.

من جهته، رحب وزير الخارجية الروسي بالصياغة النهائية لنص مذكرة التفاهم، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لتنفيذ بنودها.

وشدد الوزيران على ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا التفاهم، وضرورة مواصلة التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف إرساء السلام والاستقرار.