سويسرا تفرض قيودا مؤقتة على المجال الجوي تزامنا مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني

أعلنت الحكومة السويسرية فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق منطقة بورغنستوك، بالتزامن مع اجتماع مرتقب يوم الجمعة 19 يونيو 2026، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بين البلدين.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المجلس الاتحادي وافق على نشر قوات أمنية إضافية لدعم السلطات المدنية المكلفة بتأمين الاجتماع، الذي سيُعقد بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وفود من باكستان وقطر.

وفي إطار الإجراءات الأمنية، وافقت الحكومة السويسرية على نشر ما يصل إلى 2000 عنصر من القوات المسلحة لدعم الشرطة، عبر تنفيذ مهام تشمل حماية المنشآت والمراقبة والاستطلاع والدعم اللوجستي والنقل.

كما قرر المجلس الاتحادي تقييد استخدام المجال الجوي مؤقتًا ضمن نطاق يبلغ نصف قطره 46 كيلومترًا حول منطقة بورغنستوك، على أن تتولى القوات الجوية السويسرية مهام مراقبة وتأمين الأجواء خلال فترة انعقاد الاجتماع.

وأكدت السلطات السويسرية أن هذه التدابير تأتي لضمان أمن المشاركين وسلامة الحدث، والوفاء بالتزامات البلاد المتعلقة بحماية الشخصيات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي.