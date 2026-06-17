روسيا تعتزم فرض قيود على تحليق الطائرات الخفيفة والدرونز

قالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعمل على استحداث قيود على رحلات الطائرات الخاصة الخفيفة والطائرات بدون طيار (درونز) في موسكو والمناطق المحيطة بها، مع وضع حد أدنى لارتفاع الطيران.
وصدت روسيا بشكل متكرر في الأشهر القليلة الماضية هجمات بطائرات درون أوكرانية تستهدف بشكل خاص المناطق المحيطة بموسكو.
وبموجب هذه الإجراءات، سيطلب من الطائرات الخفيفة والخفيفة جدا، وكذلك الطائرات الدرونز، أن تحلق على ارتفاع لا يقل عن 5200 متر، وهو ارتفاع يصعب الوصول إليه بالنسبة لمعظم هذه الطائرات.
وستسري هذه القيود في موسكو ومنطقة موسكو، وبدرجة أقل في مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير وياروسلافل وفلاديمير، وفقاً لوكالة رويترز.
ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو. وستستمر الرحلات الجوية الاعتيادية لنقل الركاب ورحلات الطيران العارض في العمل كالمعتاد.