روسيا تعتزم فرض قيود على تحليق الطائرات الخفيفة والدرونز

قالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم ​الأربعاء، إن روسيا تعمل على ‌استحداث قيود على رحلات الطائرات الخاصة الخفيفة والطائرات بدون طيار (درونز) في موسكو ​والمناطق المحيطة بها، مع ​وضع حد أدنى لارتفاع الطيران.

وصدت ⁠روسيا بشكل متكرر في الأشهر ​القليلة الماضية هجمات بطائرات درون ​أوكرانية تستهدف بشكل خاص المناطق المحيطة بموسكو.

وبموجب هذه الإجراءات، سيطلب من الطائرات ​الخفيفة والخفيفة جدا، وكذلك الطائرات ​الدرونز، أن تحلق على ارتفاع لا يقل ‌عن ⁠5200 متر، وهو ارتفاع يصعب الوصول إليه بالنسبة لمعظم هذه الطائرات.

وستسري هذه القيود في ​موسكو ومنطقة ​موسكو، ⁠وبدرجة أقل في مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير ​وياروسلافل وفلاديمير، وفقاً لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن ​تدخل ⁠هذه القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو. وستستمر الرحلات ⁠الجوية ​الاعتيادية لنقل الركاب ​ورحلات الطيران العارض في العمل كالمعتاد.