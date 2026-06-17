أكسيوس: أمريكا وإيران تناقشان تقديم موعد توقيع وسريان مذكرة التفاهم

تناقش الولايات المتحدة وإيران والدول الوسيطة، إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم، المقرر يوم الجمعة، ليتم توقيعها في وقت مبكر قد يكون اليوم الأربعاء، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن دبلوماسي من دولة وسيطة ومصدر آخر مطلع على التفاصيل.

و أضاف المصدر: "مع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وفي حال حدوث ذلك، سيتم توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا (للمرة الثانية)، وستدخل البنود الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ، وقد تنشر الولايات المتحدة نص الاتفاقية".

ورغم ذلك، ذكرت المصادر أن الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والإيراني، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سينعقد كما هو مخطط له، الجمعة، في سويسرا، لمناقشة إطلاق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

فيما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله إن "تفاصيل الترتيبات المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم لا تزال قيد التشاور ولم تحسم".

وأضاف المصدر: "سفر الفريق المفاوض إلى سويسرا المقرر يوم الجمعة لم يُلغ".