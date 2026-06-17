كشفت شبكة "ذا أثلتيك" أن المهاجم الإيفواري إيلي واهي يخضع لتحقيقات تتعلق بشبهات فساد رياضي ومراهنات غير قانونية في فرنسا.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً تم القبض عليه عقب مباراة نيس وسانت إتيان يوم 29 مايو الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه مع استمرار التحقيقات.

وتدور الشبهات حول تعمد واهي الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس وميتز التي أقيمت يوم 17 مايو، ضمن قضية تشمل مزاعم احتيال منظم وفساد رياضي وغسل أموال.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مرسيليا لـ"ذا أثلتيك": "تم القبض على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 23 عاماً في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم الاحتيال المنظم والفساد الرياضي وغسل الأموال".

ورغم التحقيقات الجارية، انضم واهي إلى منتخب كوت ديفوار المشارك في كأس العالم 2026، وشارك في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور، والتي انتهت بفوز الأفيال بهدف دون رد.