 الزمالك يطعن ضد قرار المحكمة الرياضية برفض تعليق عقوبة مصدق - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يونيو 2026 7:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يطعن ضد قرار المحكمة الرياضية برفض تعليق عقوبة مصدق

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 7:32 م

بدأ نادي الزمالك في اتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم الطعن على العقوبة التأديبية الموقعة عليه بخصوص قضية لاعبه السابق، المغربي صلاح الدين مصدق.

ورغم وصول الزمالك لتسوية خاصة مع محامي اللاعب الذي أعلن بشكل رسمي انتهاء الأزمة، إلا أن النادي فوجئ بعدم رفع العقوبة من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

ويستعد الزمالك لتقديم الطعن على قرار رفض تعليق العقوبة التأديبية، بانتظار وصول حيثيات الحكم السابق، حيث يستند النادي إلى زوال السبب وراء العقوبة الموقعة عليه، بعد التسوية التي تمت مع مصدق، بالإضافة إلى شروع الزمالك في إنهاء الكثير من القضايا العالقة.

ويحاول الزمالك إنهاء أكبر عدد من القضايا، قبل نهاية الشهر الحالي من أجل استصدار رخصة المشاركة الأفريقية.


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