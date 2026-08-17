سفينة أوشن فايكينج تنقذ 55 مهاجرا بينهم أطفال ونساء قرب مالطا

أنقذت سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة الإنقاذ الأوروبية غير الحكومية "أس أو أس ميديتيراني"، صباح اليوم الاثنين، 55 مهاجرا من الغرق بينهم نساء وأطفال أغلبهم من السودان.

وتدخلت السفينة لإنقاذ المهاجرين بينما كانوا على متن قارب مطاطي محملا بأكثر من طاقة استيعابه، بعد أن أبلغت طائرة تابعة لوكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) عن وجود خطر محدق بهم.

وكان القارب تائها في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا وسط البحر المتوسط.

ومن بين الناجين وفق المنظمة، تسعة أطفال وثمانية نساء.

ويخاطر آلاف المهاجرين الفارين من مناطق النزاع في السودان بحياتهم لعبور البحر المتوسط، انطلاقا من السواحل الليبية والتونسية، على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر الجزر الإيطالية القريبة.

وبحسب بيانات "فرونتكس"، عرف هذا المسار تراجعا بنسبة 55% في عمليات العبور خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مع تشديد الرقابة على طول السواحل التونسية والليبية.

ومع ذلك توفي أو فقد 872 شخصا حتى الآن على هذا الطريق المصنف كأخطر مسارات الهجرة غير النظامية، وفق آخر تحديث لمنصة برنامج "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة.