منظمات إنقاذ أوروبية تعلن وفاة مهاجرين في البحر المتوسط

أفادت منظمات إنقاذ بحري إيطالية اليوم الاثنين، بوفاة مهاجرين في وسط البحر المتوسط.

وعثرت منظمة "إيمرجنسي" أي " الطوارئ" الإيطالية على سبع جثث على متن قارب مكتظ وأنقذت 57 شخصا آخرين.

وذكرت المنظمة أن اثنين من الذين تم إنقاذهم في حالة حرجة.

وأفادت تقارير أن المهاجرين أبحروا من مدينة زوارة الساحلية الليبية على متن قارب خشبي. ودعت المنظمة إلى إخلاء طبي عاجل لشخصين في حالة حرجة.

وأوضحت المنظمة أن العملية تمت في المياه الدولية ولكن داخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية، والتي تتحمل ليبيا المسئولية عنها. ولم يصدر في البداية أي بيان من السلطات الليبية.

وفي حادث منفصل، كشفت منظمة "سي ووتش" الألمانية عن العثور على ثلاث جثث في البحر المتوسط. واكتشفت طائرة استطلاع تابعة لـ"سي ووتش" ومنظمة "ريسكيو شيب" الجثث في الماء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها، أعلنت منظمة الإنقاذ الأوروبية "اس او اس ميديتيراني" العثور على 11 جثة في المياه قبالة الساحل الليبي يوم الجمعة. ولم يتسن انتشال الجثث.

ولا يزال وسط البحر المتوسط يشكل أخطر طرق الهجرة إلى أوروبا من حيث عدد الوفيات. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي ما لا يقل عن 872 شخصا حتفهم أو ما زالوا في عداد المفقودين في المياه هناك حتى الآن هذا العام.