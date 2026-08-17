 موسكو: القوات الروسية تهاجم سفينتي شحن في ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: القوات الروسية تهاجم سفينتي شحن في ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 9:23 م

هاجمت القوات الروسية سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية في ميناءي أوديسا وميكوليف الأوكرانيين على البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين.

ولم يقدم التقرير الذي نقل عن وزارة الدفاع في موسكو، تفاصيل عن حجم الأضرار ولم يتسن التحقق من صحته بشكل مستقل.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات الأوكرانية بوقوع هجوم أثناء الليل بالقرب من أوديسا أصيب فيه أربعة من أفراد طاقم سفينة مدنية.

وقال أوليه كيبر، الحاكم العسكري للمنطقة على تطبيق تيليجرام إن السفينة كانت تبحر تحت علم توجو. ولم يقدم كيبر تفاصيل حول الموقع الدقيق للهجوم أو نوع السلاح المستخدم.

وتحاول روسيا منذ بعض الوقت تعطيل عمليات الشحن الأوكرانية في منطقة أوديسا، وكذلك حركة الإبحار إلى مختلف الموانئ الداخلية على نهري الدانوب وبوج الجنوبي.

وقد كثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة من هجماتها على أهداف روسية في البحر.


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