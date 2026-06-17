رئيس شعبة المخابز: رغيف الخبز المدعم سيصبح بجنيه ونصف والدولة ستتحمل تكلفته

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن رغيف الخبز المدعم الذي سيزن 70 جرامًا سيباع بجنيه ونصف، يوم 1 يوليو المقبل، ضمن خطط التحول إلى الدعم النقدي، موضحًا أن الدولة ستتحمل تكلفته من الدعم للفرد.

وأوضح "غراب" على قناة الشمس 2، أمس الثلاثاء، أن كل فرد يحمل بطاقة الدعم سيحصل على 5 أرغفة يوميًا، وإذا أراد أخذ أقل من ذلك فيمكنه، موضحًا أنه سيتوجه المواطن بالبطاقة إلى المخبز المدعم الذي لديه ماكينة الصرف، ويحصل على 5 أرغفة يوميًا للفرد بقيمة 7 جنيهات ونصف، وبذلك يتم إعفاء المواطن من قيمة الـ20 قرشًا التي كان يدفعها مقابل الرغيف.

وأضاف أن المخابز جاهزة، ولكنهم بصدد دراسة حساب تكلفة الإنتاج، معتبرًا أن من مزايا التحول من الدعم العيني إلى النقدي أن الدولة توفر للمواطن قيمة الدعم، بدلًا من دفع الأموال في الخبز، حيث يحصل عليه دون دفع أي شيء.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التوجه نحو التحول إلى الدعم النقدي يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة في وصول الدعم إلى مستحقيه وتيسير استفادة المواطنين منه بصورة أفضل، وليس تقليل الإنفاق الحكومي، موضحًا أن أسعار الخبز في المنظومة الجديدة ستظل ضمن نطاق مدروس لتدور حول جنيه ونصف للرغيف تقريبًا، مع تحديد الأوزان وفقًا لدراسات التكلفة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق رضا المواطنين.