أيمن حسين: سعيد بالتسجيل للعراق في كأس العالم بعد غياب 40 عامًا

أكد أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق، أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة الكبيرة أمام النرويج بنتيجة 4-1 اليوم، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، متقدماً بالتهنئة للمنافس وباعتذار رسمي للجماهير العراقية.

وأوضح حسين في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس"، "المنتخب العراقي ظهر بشكل مميز وتنظيم جيد خلال الشوط الأول، لكن بعض التفاصيل والجزئيات البسيطة في المباراة كانت السبب المباشر وراء هذه الخسارة"، مشيراً إلى أنهم واجهوا منتخبًا قويًا ويمتلك خبرات كبيرة واستفادوا منه كثيراً على مستوى اكتساب الخبرات.

وعن هدفه في شباك النرويج، أعرب المهاجم العراقي عن فخره وسعادته الكبيرة، قائلاً: "أشعر بالفخر والسعادة لتسجيل هذا الهدف، وهو يحمل أهمية خاصة جداً بالنسبة لي كونه يأتي ليعيد العراق للتسجيل في المونديال بعد غياب طويل امتد لـ 40 عاماً، مما جعله لحظة مميزة وتاريخية على المستوى الشخصي رغم عدم تحقيق النتيجة المرجوة".

واختتم أيمن حسين تصريحاته قائلا: "أداء الفريق في الشوط الأول لا يعكس النتيجة النهائية الكبيرة للمباراة، وسنسعى جاهدين لتصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل وأقوى في المواجهة المقبلة".