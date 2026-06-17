•ويضيف: نرحب بأي شكاوى

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن ما أُثير بشأن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية من بعض الأطباء، لا يمكن تأكيده أو نفيه إلا من خلال تحقيقات تفصيلية وموثقة، مضيفًا أنهم بالفعل بدأوا إجراءات التحقيق في هذه الوقائع.

وأوضح "أمين" على قناة الشمس 2، اليوم الثلاثاء، أن النقابة لا يمكنها الاعتماد على شهادات أو روايات عامة غير مدعومة ببيانات واضحة، مشيرًا إلى أن هناك أدوات قانونية ومهنية لتقصي الحقائق والوصول إلى الحقيقة كاملة.

وشدد على أهمية عدم التسرع في إطلاق الأحكام أو تداول اتهامات قد تؤثر على سمعة مستشفى جامعي كبير يقدم خدماته منذ سنوات طويلة لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص.

وأضاف أن النقابة لا تستبعد وقوع تصرفات فردية في أي مؤسسة، لكنها في الوقت ذاته تخشى أن تؤدي حالة الجدل الحالية إلى إثارة الفزع بين المواطنين وإحجامهم عن التوجه إلى المستشفيات التي يحتاجون إليها للحصول على الخدمة الطبية.

وأكد أن النقابة بدأت سلسلة من التحركات وجمع المعلومات والتواصل مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى الحقيقة وإعلان نتائجها للرأي العام، مشيرًا إلى أن بعض الشهادات المتداولة قد تكون حقيقية، بينما قد يكون بعضها الآخر مدفوعًا بالرغبة في جذب الاهتمام أو تحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن النقابة لم تتلق بعد أي شكوى رسمية بشأن الواقعة، إلا أنها ترحب باستقبال جميع الشكاوى والبلاغات، لافتًا إلى أنهم تلقوا تواصلاً من مواطنين ومؤسسات حقوقية، لإرسال شكاوى.

وأردف أن النقابة لا تتستر على أي مخالفات تصدر من أعضائها، مشددًا على أن أي وقائع يثبت حدوثها سيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية والمهنية المتبعة.

واستكمل أن النقابة ستواصل جهودها لجمع البيانات والتحقق من الوقائع المتداولة، وستساهم في إصلاح أي خلل يثبت وجوده.

وأكدت النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، مشددة على أن كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي تسعى إلى ترسيخها وتعزيزها.

وتواصلت النقابة العامة للأطباء مع نقابة أطباء الإسكندرية، التي تتابع عن كثب المستجدات المتعلقة بما أُثير حول مستشفى الشاطبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتابع التحقيقات التي تجريها كلية الطب بجامعة الإسكندرية للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة.