ميسي يدخل نادي الـ200 مباراة دولية ويواصل مطاردة رونالدو على الصدارة

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازًا تاريخيًا جديدًا بوصوله إلى المباراة الدولية رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، وذلك خلال مشاركته أساسيًا أمام الجزائر في مستهل مشوار “راقصي التانجو” ببطولة كأس العالم.

وبهذا الرقم الاستثنائي، يعزز ميسي مكانته بين أساطير اللعبة، إذ يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي عبر التاريخ.

ويتصدر القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خاض 228 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، ليبتعد بصدارة تاريخية عن أقرب ملاحقيه.

ويأتي في المركز الثاني الكويتي بدر المطوع برصيد 202 مباراة دولية، ليكون أحد القلائل الذين تجاوزوا حاجز الـ200 مباراة على الصعيد الدولي.

ولا يقتصر تفوق رونالدو على عدد المشاركات الدولية فقط، بل يمتد إلى صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية، بعدما رفع رصيده إلى 143 هدفًا دوليًا.

في المقابل، يواصل ميسي مطاردته في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 117 هدفًا، إلا أن الفارق الكبير يمنح رونالدو الأفضلية في سباق الأرقام القياسية حتى الآن.