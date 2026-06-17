قال الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية تُعتبر أحد أعرق الجامعات المصرية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية والمُقدرة بنحو 4000 سرير، مضيفًا أنها تُقدم أغلب خدماتها مجانًا للمواطنين.

وتابع: «دا حق المواطنين على الدولة ودي رسالة لازم إحنا نؤديها بكل حب كأطباء يعلموا مدى حاجة المواطن للرعاية الصحية».

ونوّه إلى تردد أكثر من مليون مواطن على المستشفيات الجامعية سنويًا، سواء في العيادات الخارجية، الطوارئ، وغيرها.

وأكد اهتمام جامعة الإسكندرية بما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإساءة للسيدات بقسم النساء والولادة بمستشفى الشاطبي الجامعي، معلقًا: «لا يمكن أبدًا إغفال أي شكوى حتى يا فندم لو كانت الشكوى بخصوص وضع حدث منذ فترة تزيد عن الـ6 سنوات».

ونوّه إلى أن المنشور المتداول تضمن وقائع مرسلة دون أسماء، في نطاق زمني يتجاوز الـ6 سنوات، منذ أداء الطبيبة صاحبة المنشور لفترة الامتياز بمستشفى الشاطبي.

وأوضح التزامهم بالسياسة العامة للدولة، لافتًا إلى إتاحة الدولة لمنظومة تلقي الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والخط الساخن لوزارة الصحة، مضيفًا: «لما بيوصل للصحة شكاوى بتخص الجامعة هي بتحولها لنا علشان نرد عليها».

وذكر أن الجامعة تبحث هذه الشكاوى، وتوجهها للجهات المسئولة عن الرد عليها، مؤكدًا عدم تلقيهم شكاوى بشأن وقائع مشابهة لما يُثار حاليًا منذ توليه منصبه، سواء عبر المنظومة الموحدة لتلقي الشكاوى، أو غيرها.