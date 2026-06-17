مدرب العراق: قدمنا أداءً استثنائياً أمام النرويج لكن الأخطاء كلفتنا الخسارة

أبدى الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق رغم الخسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1 اليوم، في افتتاح مشوار "أسود الرافدين" ببطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن تفاصيل صغيرة هي من حسمت اللقاء.

وقال أرنولد في تصريحاته لشبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية عقب المباراة: "أعتقد أن الفتيان قدموا أداءً استثنائيًا وممتازًا للغاية، لقد حاولوا بذل أقصى ما لديهم".

وعن أسباب الخسارة الكبيرة أوضح المدرب: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي ألحقت بنا ضررًا بالغًا وكلفتنا الكثير أمام خصم يمتلك جودة عالية، نحن واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم".

ورفض المدير الفني الاستسلام بعد نتيجة الجولة الأولى، مؤكداً التركيز على القادم بقوله: "لا يزال أمامنا مباراتان أخريان في هذا الدور، وسنعمل على تصحيح الأوضاع. بالطبع، لدينا ثلاثة أو أربعة أيام للتحضير والاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة".

واختتم أرنولد حديثه بالإشارة إلى الأهمية التاريخية للمباراة قائلاً: "بغض النظر عن النتيجة، يا لها من مناسبة عظيمة حقًا للعراق.. لقد كانت ليلة خاصة ومميزة جدًا بالنسبة لنا جميعًا لتواجدنا هنا".