أمريكا: الأمطار على طول ساحل خليج المكسيك قد تتحول إلى أول عاصفة بموسم أعاصير الأطلسي

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الثلاثاء إن مجموعة من العواصف على طول ساحل خليج المكسيك قد تتحول إلى أول عاصفة مدارية مسمّاة في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2026.

وهددت العواصف بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في الولايات الجنوبية بما في ذلك تكساس ولويزيانا. وكان نظام الإعصار يتمركز بعد ظهر الثلاثاء على بعد حوالي 55 ميلا (85 كيلومترا) جنوب-جنوب غرب كوربوس كريستي بولاية تكساس، وفقا لتحذير صادر عن مركز الأعاصير.

وقال مدير المركز الوطني للأعاصير، مايكل برينان، إن أخصائيي الأرصاد الجوية يتوقعون أن يقوى النظام، وربما يتحول إلى عاصفة مدارية بحلول وقت مبكر من يوم غد الأربعاء. وأضاف برينان أن المناطق الساحلية قد تشهد ظروف عاصفة مدارية هذا الأسبوع، حتى لو لم يحصل النظام رسميا على اسم.

وقال برينان: "الخطر الرئيسي في هذا النوع من الأنظمة يكمن إلى حد كبير في الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. ويمكن أن نشهد فيضانات مفاجئة وحضرية قد تهدد الحياة عبر ساحل تكساس شرقا نحو وسط ميسيسيبي حتى يوم الخميس. وقد يؤدي هطول الأمطار المطول إلى تمديد خطر الفيضانات حتى عطلة نهاية الأسبوع".

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الأعاصير القمعية (التورنادو) كانت محتملة من ساحل تكساس العلوي عبر جنوب لويزيانا وميسيسيبي وألاباما ومنطقة باندل في فلوريدا.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المستدامة للعاصفة حوالي 30 ميلا في الساعة (45 كيلومترا في الساعة) اليوم الثلاثاء، وهي أقل بقليل من سرعة 39 ميلا في الساعة (63 كيلومترا في الساعة) المطلوبة لتسميتها عاصفة مدارية. وقال مركز الأعاصير إن النظام لديه فرصة بنسبة 70% للتحول إلى إعصار مداري خلال اليومين المقبلين.