الرئيس الإيراني: الاتفاق الإطاري مع واشنطن انتصار دبلوماسي لطهران ولا ينبغي تفويت هذه الفرصة

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة، والمقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بأنه انتصار دبلوماسي لبلاده.

ووفقا لوكالة أنباء "إسنا"، قال بزشكيان اليوم الثلاثاء: "بناء على ذلك، لا ينبغي لنا أن ندع هذه الفرصة، التي يمكن أن تخرج البلاد من وضعها الحالي، تمر دون استغلال".

وأضاف أن مثل هذه الفرص كانت محدودة وقد لا تأتي مرة مرة أخرى.

وقد دافع بزشكيان، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه معتدل، باستمرار عن الحلول الدبلوماسية ودعم فريق التفاوض بقيادة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال بزشكيان إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى حل العديد من مشاكل البلاد وبدء حقبة جديدة.

وبسبب العقوبات الدولية، تعصف بإيران أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ بداية الحرب في نهاية فبراير/شباط وعقب وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان.

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن النزاع النووي إلى رفع العقوبات، وبالتالي، إلى التعافي من الوضع الاقتصادي المرير للبلاد.