الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام النمسا في المونديال

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أعلن المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره النمساوي، في افتتاح مشوار "النشامى" ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب الأردن مواجهة قوية أمام النمسا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، في مجموعة نارية تضم أيضًا منتخبي الأرجنتين والجزائر.

ويقود الثلاثي الهجومي علي علوان، وموسى التعمري نجم رين الفرنسي، إلى جانب عودة الفاخوري لاعب بيراميدز، خط هجوم المنتخب الأردني في اللقاء المرتقب.

وجاء تشكيل الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – محمد أبو النادي – إحسان حداد

خط الوسط: نور الدين الروابدة – مهند أبو طه – نزار الرشدان

خط الهجوم: علي علوان – موسى التعمري – عودة الفاخوري

في المقابل، أعلن منتخب النمسا تشكيله الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر

خط الدفاع: ستيفان بوش – دافيد ألابا – فيليب لينهارت – فيليب موين

خط الوسط: تشافر شلاجر – نيكولاس سيوالد – مارسيل سابيتزير – رومانو شميد – كونراد لايمر

خط الهجوم: ساسا كالادزيتش

وتترقب الجماهير مواجهة مثيرة بين المنتخبين، في ظل طموحات الأردن لتحقيق انطلاقة قوية، أمام منافس أوروبي يمتلك عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى.