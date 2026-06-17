مسؤول أمريكي: إيران تواصل إطلاق المسيرات في مضيق هرمز برغم التوقيع على مذكرة التفاهم

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيّرة باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز الدولي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد الماضي.

وأوضح المسؤول، الذي لم تُشرْ شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إلى اسمه، اليوم أن "الحرس الثوري هو من يُطلق هذه الطائرات، وأن الجيش الأمريكي يُسقطها قبل أن تُشكّل أي تهديد للسفن التجارية أو العسكرية الأمريكية أو أفرادها في المنطقة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الحرس الثوري يُطلق عدة طائرات مسيّرة كل ليلة منذ التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم يوم الأحد الماضي ويواصل الجيش الأمريكي التنسيق مع شركات الشحن لدعم السفن العابرة لمضيق هرمز".