ميسي يتوج بجائزة رجل مباراة الأرجنتين والجزائر في المونديال

استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026 بقوة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا للنجم ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو ولاعب إنتر ميامي، حيث قاد فريقه للفوز بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" أكد بها جاهزيته لمواصلة كتابة التاريخ في المحافل الكبرى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتويج ميسي بجائزة رجل المباراة، تقديرًا لأدائه الاستثنائي وتأثيره الحاسم في نتيجة اللقاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب الأرجنتين كلًا من الجزائر والأردن والنمسا.

وواصل ميسي تعزيز مكانته التاريخية في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا في نهائيات كأس العالم، ليتساوى مع الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مؤكدًا استمراره كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.