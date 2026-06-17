قال الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بدأت بفحص الإدعاءات المُثارة حول قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، مضيفًا: «بدأنا نبحث في الموضع بوجه العموم».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى صعوبة الوصول للطبيبة صاحبة المنشور الخاص بمستشفى الشاطبي، قائلًا: «الطبيب اللي بيقضي فترة بسيطة داخل المستشفيات الجامعية إن هو يتدرب ممكن يبقى صعب الوصول إليه بعد فترة 6 سنوات أو 6 سنوات ونصف».

وأكد أنهم سيعملون على الوصول لهذه الطبيبة بكافة السبل المتاحة، معقبًا: «الكلام المرسل المسيء دا شيء غير مقبول».

وأوضح أن جامعة الإسكندرية وكلية الطب، لن يتهاونا مع أي مخالفات أو وقائع فردية ترصدها اللجنة المعنية بالتحقيق بهذا الملف، مؤكدًا: «الجامعة لن تتهاون في هذا الأمر وكلية الطب لن تسمح بهذا الأمر على الإطلاق».

وذكر أن جامعة الإسكندرية وجّهت بالاهتمام بهذا الملف، مع اتخاذ كافة الوسائل التي تتيحها الدولة للتعامل مع المسيئين للمنظومة الطبية.

واختتم قائلًا: «في برضو وسائل بتتيحها لينا الدولة إن إحنا نحفظ حقنا كمنظومة وفي نوع من أنواع الجهات اللي إحنا ممكن نلجأ إليها والبلاغات الخاصة مباحث الإنترنت وما شابه».



