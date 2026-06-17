ميسي يتخطى مبابي ويعادل رونالدو الظاهرة في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أضاف الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك منتخب الجزائر خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب “أروهيد”، ضمن منافسات دور المجموعات لمونديال 2026.

وجاء الهدف الثاني لميسي في الدقيقة 61، بعدما سدد أليكسيس ماك أليستر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكا زيدان، قبل أن يتابعها ميسي سريعًا بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى للمرمى دون رقابة.

وكان قائد “التانجو” قد افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليؤكد حضوره الحاسم منذ بداية اللقاء.

وبهذا الهدف، رفع ميسي رصيده إلى 15 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليتجاوز الفرنسي كيليان مبابي والأسطورة الألمانية جيرد مولر، ويعادل رقم البرازيلي رونالدو نازاريو في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وبات ميسي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الهداف الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا، في سباق تاريخي متواصل على صدارة هدافي كأس العالم.