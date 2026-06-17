البرازيل تعتقل 25 شخصا في حملة ضد عصابة فنزويلية متهمة بتهريب السلاح للجريمة المنظمة

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 25 شخصا في إطار حملة أمنية ضد عصابة "ترين دي أراجوا" الإجرامية القادمة من فنزويلا المجاورة، بعدما طورت علاقات مع جماعات الجريمة المنظمة في البرازيل، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن الأدلة تشير إلى أن العصابة الفنزويلية كانت تزود منظمات إجرامية برازيلية، مثل "القيادة الحمراء" بالأسلحة. وأوضح محقق الشرطة ويسلي كوستا لوسيلة الإعلام المحلية "جي 1" أن ولاية رورايما الواقعة شمال البرازيل تعد أحد الممرات الرئيسية لهذه التجارة غير المشروعة.

وأعلنت وزارة العدل أن الشرطة اعتقلت 18 فنزويليا و7 برازيليين خلال العملية، التي نُفذت بشكل مشترك بين قوات الأمن الوطنية وشرطة ولاية رورايما.

كما نفذت السلطات 30 مذكرة تفتيش في خمس ولايات، هي أمازوناس ورورايما في منطقة الأمازون، وساو باولو وريو دي جانيرو وميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد، إضافة إلى ولاية بارانا في جنوب البرازيل.

ونشأت عصابة "ترين دي أراجوا" قبل أكثر من عقد داخل سجن يضم مجرمين خطرين في ولاية أراجوا وسط فنزويلا. وتوسع نفوذ العصابة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع فرار أكثر من 7ر7 مليون فنزويلي من الاضطرابات الاقتصادية والهجرة إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية أو إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة أن هجوما عسكريا أمريكيا أسفر عن مقتل زعيم عصابة "ترين دي أراجوا"، هيكتور روستنفورد جيريرو.

وحذر خبراء ومسؤولون في البرازيل خلال السنوات الماضية من توسع نشاط الجماعة الفنزويلية داخل البلاد، حيث تعمل بالتعاون مع عصابات محلية مثل "القيادة الأولى للعاصمة" و"القيادة الحمراء".