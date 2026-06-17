تانكر تراكرز: إيران نجحت في تصدير أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين

أفاد موقع تانكر تراكرز المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط، بأن إيران نجحت في تصدير أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

ونقل الموقع، مستندا إلى بيانات تتبع تم التحقق منها عبر صور الأقمار الاصطناعية للسفن، أن ناقلتين عملاقتين تابعتين لـ "شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" أبحرتا متجاوزتين خط الحصار البحري الأمريكي، محملتين بنحو 8ر3 مليون برميل من النفط الخام، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إن مضيق هرمز أعيد فتحه بموجب شروط الاتفاق، لكنه عاد وعدل الجدول الزمني لاحقا، موضحا أن إعادة فتح المضيق ستتم بعد مراسم توقيع رسمية في جنيف يوم الجمعة.