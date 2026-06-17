افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لمنتخب بلاده في شباك الحارس لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 17، بعدما توغل بشكل فردي خارج منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية استقرت في الزاوية اليسرى، معلنًا تقدم الأرجنتين.

ويُعد هذا الهدف امتدادًا لسجل ميسي أمام المنتخبات العربية في كأس العالم، بعدما سجل سابقًا في مرمى السعودية بمونديال 2022، كما سبق له التسجيل في شباك الجزائر خلال مواجهة ودية عام 2007، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 4-3، إضافة إلى هز شباك الإمارات وديًا في 2022.

وعلى الصعيد التاريخي في كأس العالم، رفع ميسي رصيده إلى 14 هدفًا، ليتساوى مع كيليان مبابي وجيرد مولر، خلف رونالدو “الظاهرة” برصيد 15 هدفًا، ثم ميروسلاف كلوزه متصدر القائمة بـ16 هدفًا.