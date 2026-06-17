ديشامب ينتقد أرضية ملعب نهائي كأس العالم بعد الفوز على السنغال

انتقد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أرضية ملعب “ميتلايف ستاديوم”، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، وذلك عقب فوز “الديوك” على السنغال بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن طبيعة الأرضية تختلف بشكل واضح عن الملاعب الأوروبية وتحتاج إلى قدر كبير من التكيف.

وكان ديشامب قد حذّر لاعبيه قبل المباراة من صعوبة أرضية الملعب الواقع في إيست رذرفورد بضواحي نيويورك، مشيرًا إلى أنها لا تتوافق مع المعايير المعتادة في أوروبا. وقال مدرب فرنسا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأمر مختلف ويحتاج إلى التعود. وجود طبقة خرسانية أسفل العشب يجعل أليافه قصيرة للغاية، كما أن ارتداد الكرة يختلف، وتتغير حالة الأرضية بحسب كمية الري».

وأضاف ديشامب أنه تمكن من معاينة أرضية الملعب خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، إلا أن المنتخب الفرنسي لم يتمكن من خوض تدريبات عليه، في ظل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع التدريب داخل ملاعب البطولة.

وتابع: «بعض اللاعبين سبق لهم خوض منافسات كأس العالم للأندية هنا. إذا لم تكن طبقة التربة بسماكة كافية فالأمر يصبح مختلفًا. اللاعبون يتجنبون التدخلات القوية بسبب طبيعة الأرضية. وبما أننا لا نتدرب على الملعب، فالأمر يزداد صعوبة. لقد حذّرت اللاعبين، لكنه يظل مختلفًا عما اعتادوا عليه».