ماركا: بوعدي موهبة المغرب على رادار ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وضع المغربي الشاب أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن بوعدي، لاعب ليل، إلى جانب البرتغالي ماثيو فيرنانديز، يمثلان خيارين بديلين في حال تعثر صفقة التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب تشيلسي.

وأوضحت ماركا أن إنزو فيرنانديز يظل الهدف الأول لمورينيو من أجل تعزيز وسط الملعب، إلا أن الصفقة تبدو معقدة في ظل تمسك المدير الفني للبلوز، تشابي ألونسو، باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

في المقابل، أشارت التقارير إلى أن إدارة تشيلسي لا تمانع رحيل اللاعب الأرجنتيني، لكنها تشترط الحصول على ما لا يقل عن 120 مليون يورو للموافقة على بيعه.

وجذب أيوب بوعدي الأنظار مؤخرًا بعد المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب أمام البرازيل في كأس العالم 2026، وهو ما دفع مورينيو لمتابعته عن قرب ووضعه ضمن خياراته المستقبلية.

كما يحظى ماتيوس فيرنانديز باهتمام كبير بعد تألقه مع وست هام، رغم هبوط الفريق، حيث دخل ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد وأرسنال، إلى جانب ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن، الأربعاء، تعاقده مع النجم البرتغالي بيرناندو سيلفا في صفقة انتقال حر، بناءً على رغبة مورينيو، بعد نهاية مسيرة اللاعب مع مانشستر سيتي التي استمرت تسعة أعوام توج خلالها بـ20 لقبًا.