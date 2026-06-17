أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعاقده رسميًا مع المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لموسم إضافي، على أن يبدأ مهامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

ويحمل دا كروز، المولود في فرنسا، رخصة «يويفا برو»، وهي أعلى شهادة تدريبية في كرة القدم الأوروبية، ويتمتع بخبرة واسعة على المستويين الفني والإداري.

وسبق للمدرب الفرنسي أن عمل لفترة قصيرة مع كايزر تشيفز خلال المعسكر التحضيري للفريق قبل عامين، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث شغل منصب المدير الفني حتى نهاية يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن يتولى دا كروز مسؤولية قيادة الفريق بشكل رسمي مع انطلاق يوليو، في إطار سعي كايزر تشيفز لاستعادة بريقه والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.