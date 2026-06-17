بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، في دراسة عدد من الخيارات لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل صعوبة حسم التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد، إلى جانب البرتغالي ماتيوس فيرنانديز، لاعب وست هام يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنزو فيرنانديز لا يزال الهدف الأول لمورينيو من أجل تعزيز وسط الملعب، إلا أن الصفقة تواجه عقبات كبيرة بسبب رغبة تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، في الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق.

في المقابل، أوضحت التقارير أن إدارة تشيلسي لا تمانع فكرة بيع إنزو فيرنانديز، لكنها تشترط الحصول على ما لا يقل عن 120 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وجذب أيوب بوعدي الأنظار خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم، خاصة بعد مستواه المميز أمام البرازيل، وهو ما دفع مورينيو لوضعه ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

كما يحظى ماتيوس فيرنانديز باهتمام عدد من الأندية الكبرى بعد تألقه مع وست هام، رغم هبوط الفريق، حيث يتنافس كل من مانشستر يونايتد وأرسنال مع ريال مدريد على ضمه.

وكان ريال مدريد قد أعلن، الأربعاء، تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر، بناءً على توصية من مورينيو، بعد نهاية مسيرة اللاعب مع مانشستر سيتي التي شهدت تتويجه بـ20 لقباً على مدار تسعة أعوام.