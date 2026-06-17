حبس ممرض 4 أيام لاتهامه بهتك عرض خطيبته داخل مستشفى خاص بالإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخص يعمل ممرضًا 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض خطيبته، وهي زميلة له تعمل ممرضة، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من أسرة المجني عليها يتهمون فيه المتهم بالتعدي عليها، داخل مقر عملهما في أحد المستشفيات الخاصة الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم يعمل ممرضًا وتربطه بالمجني عليها علاقة خطوبة، وأنهما يعملان بقسم التمريض في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة جليم، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الرمل.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة وأثناء عملهما ليلًا بالمستشفى، وخلال تواجدهما في إحدى غرف التمريض، تعدى المتهم عليها بالقوة، ما دفعها إلى الفرار وإبلاغ أسرتها بالواقعة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، حيث باشرت التحقيق.