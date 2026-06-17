ألمانيا تطالب بمزيد من الوضوح قبل الانضمام إلى مهمة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء، خلال منتدى ألماني-بولندي في برلين، إن الظروف لم تتوفر بعد لمشاركة ألمانيا في مهمة لتأمين مضيق هرمز.

وأضاف أنه قبل أن تتمكن الحكومة الألمانية من صياغة تفويض لمثل هذه المهمة، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح.

ولفت فاديفول إلى أنه لا يريد أن يتعرف على تفاصيل النقاط الأربعة عشر الواردة في اتفاقية الإطار التي تم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة وإيران من خلال البيانات الصحفية وحدها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال الوزير: "أريد أن أعرف ما هو مضمون الاتفاق. تحتاج ألمانيا إلى معرفة ما إذا كانت مثل هذه المهمة ممكنة في تلك المنطقة البحرية، وهو ما يعني أن الدول المجاورة يجب أن تعطي موافقتها".

وأضاف أنه حتى الآن هناك "على الأقل عدم وضوح" بشأن هذه المسألة.